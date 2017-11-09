Силы АТО получили нового командующего

Новым командующим сил АТО был назначен командующий десантно-штурмовых войск ВСУ, генерал-лейтенант Михаил Забродский.

Об этом в комментарии Liga.net сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

По его словам, назначение Забродского связано с плановой ротацией.

Ранее должность командующего сил АТО занимал генерал-лейтенант, первый заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ Александр Локота.

Михаил Забродский - Герой Украины, с первых дней участвует в боевых действиях на Донбассе. Планировал задания силам АТО при блокировании Славянска и Краматорска в 2014 году. Командовал 95-й аэромобильной бригадой. Бойцы и офицеры его бригады имеют множество боевых наград. Гора Карачун, Славянск, Краматорск, рейд по тылам противника и множество других успешных боевых операций - заслуги 95-й аэромобильной бригады.