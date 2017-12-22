Силы АТО понесли потери возле Новоселовки и Луганского

За минувшие сутки один украинский военный погиб вблизи поселка Новосёловка, двое получили ранения вблизи Луганского. Об этом сегодня на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«К сожалению, в результате вражеского обстрела вблизи поселка Новосёловка-2 погиб один украинский военный. Также на подступах к Луганскому получили ранения двое наших бойцов. Сейчас они находятся в медицинских учреждениях, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь», - сообщил он.

Мотузяник также отметил, что в течение минувших суток в районе проведения АТО противник продолжал нарушать режим тишины, применяя тяжелое вооружение.

В частности, открывал огонь из танка, крупнокалиберных минометов, боевых машин пехоты и зенитных установок.

За минувшие сутки российско-террористические войска 16 раз нарушили режим тишины в районе проведения антитеррористической операции.

