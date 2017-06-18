Ситуация в АТО за прошедшие сутки: 66 обстрелов и 5 раненых украинских военных

За прошедшие сутки, 17 июня, пророссийские незаконные вооруженные формирования 66 раз использовали оружие против украинских воинов. В результате боевых действий пятеро бойцов ВСУ получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на приморском направлении 28 раз в течение вчерашнего дня боевики открывали огонь по опорным пунктам сил АТО. Под огонь из 120-мм минометов попали позиции ВСУ в районе Гранитного, Чермалыка и Широкино. Также по защитникам Широкино оккупанты били из танка.

Кроме того, по украинским воинам, которые держат оборону возле Новоселовки Второй, ориентировочно с временно оккупированной Григорьивки террористы выпустили почти полтора десятка артиллерийских снарядов из 122-мм гаубиц. С менее мощных огневых средств, гранатометов и стрелкового оружия, боевики неоднократно открывали огонь по укреплениям АТО вблизи Павлополя, Славного, Гнутово, Тарамчука, Талаковки, Водяного, Марьинки, Красногоровки.

Вчера, около 18.00, российские наемники из минометов, которые запрещены Минскими договоренностям, снова обстреляли жилой сектор населенного пункта Бердянское, недалеко от Мариуполя. В результате обстрела были разрушены крыша и потолок одного из домов по улице Морской. Одна из мин привела к возгоранию здания. Также значительные повреждения получили еще несколько сооружений, расположенных неподалеку от эпицентра взрыва боеприпаса. К счастью, обошлось без жертв среди местного населения.

На донецком направлении боевики неоднократно вели огонь по защитникам Авдеевки из танка, минометов различных калибров и пехотного вооружения. Также под достаточно плотным минометным огнем вчера оказались укрепления АТО возле Новгородского.

Кроме того, нарушение бандформированиями условий прекращения огня были зафиксированы в районе Верхнеторецка, Зайцево, Каменки, Новоселовки, Новолуганского. Там оккупанты использовали весь спектр имеющегося у них неартилерийского вооружения - противотанковые ракетные комплексы, вооружение БМП и БТР, гранатометы различных модификаций, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Всего на этом направлении начислено 17 вооруженных провокаций.

На луганском направлении зафиксирован 21 факт использования боевиками оружия против украинских воинов. Ситуация осложнилась уже во второй половине дня и вечером, когда позиции ВСУ в районе Крымского и Катериновки неоднократно были обстреляны боевиками из 120-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Также под минометный огонь вчера попали укрепления АТО вблизи Троицкого, Трехизбенки и Старого Айдара.

С менее мощного пехотного оружия, местами с вооружения БМП, пророссийские бандформирования вчера несколько раз били по украинским защитникам, которые держат оборону возле Станицы Луганской, Новоалександровки и Донца.

Ранее сообщалось, что 17-го июня около 18:00 боевики обстреляли жилой сектор населенного пункта Бердянское вблизи Мариуполя, применив оружие, запрещенное Минскими договоренностями.