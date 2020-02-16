Скандальный "мюнхенский план": Климкин назвал истинную цель документа

Скандальный план "Двенадцать шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе", представленный на Мюнхенской конференции по безопасности, является частью базовой стратегии Кремля по фрагментации Украины, подчеркивает экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

"Еще раз: "мюнхенский план" не является базовой стратегией Кремля... Базовая стратегия Кремля – это фрагментация Украины. А мюнхенский текст – он о создании из Украины буфера между Россией и Западом по договоренности РФ и ЕС с контрольными пакетами России во всем: от Донбасса до торговли. Договоренность совместная, управление российское", - пишет он в своем Twitter.

Россия может рассматривать этот "план-минимум" как промежуточный, используя дальнейшую дестабилизацию для достижения цели. При таких условиях рассчитывать на движение Украины в ЕС и НАТО не приходится, отмечает Климкин.

"Нет смысла обсуждать содержание так называемого "мюнхенского плана". Интересно понять, КАК он появился, КТО был инициатором и ПОЧЕМУ он всплыл именно сейчас под брендом Мюнхена. Думаю, ответы будут гораздо интереснее, чем текст", - резюмирует экс-глава МИД Украины.

Напомним, в Германии в пятницу, 14 февраля, стартовала 56-я Мюнхенская конференция по безопасности, которая продлится до 16 февраля.

В тот же день на сайте конференции опубликовали так называемый "мюнхенский план". Документ удалили с сайта спустя несколько часов после публикации, но вскоре он появился вновь. План предлагает "поэтапное снятие санкций с России по результатам выполнения Минских соглашений", "поддержку и определение областей взаимодействия между ЕС и Россией" и "запуск в Украине нового национального диалога по проблемам идентичности".

Документ раскритиковали западные эксперты как "предлагающий решение проблемы с точки зрения Кремля". В МИД Украины заявили о том, что тезисы из документа не соответствуют официальной позиции Киева.