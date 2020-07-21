Скандальный судья Вовк обвинил во всем "иностранных агентов", которые пытаются захватить судебную власть в Украине

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк заявляет, что иностранные агенты по заказу других государств пытаются захватить судебную власть в Украине, чтобы лишить страну суверенитета. Об этом он написал в фейсбуке.

"Группа иностранных агентов и их пособников по заказу иностранных государств пытается захватить судебную ветвь власти и через нее контролировать президента, страну, лишить ее суверенитета. Для этого и используются такие институты, как НАБУ. Ситуация с ОАСК - часть этой схемы, реализацию которой нельзя допустить", - написал герой прослушки Национального антикоррупционного бюро.

Напомним, 17 июля 2020 г. детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины. Продолжается процесс вручения подозрений еще четырем лицам.