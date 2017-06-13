Следком РФ возбудил дело против нардепа Парасюка

13 июня 2017 г. 12:17
Источник: Новое Время
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Следком РФ возбудил дело против депутата Верховной Рады Украины Владимира Парасюка.

В частности, СК РФ расследует уголовное дело по факту инцидента у Генконсульства РФ во Львове в марте 2016 года и надругательства над флагом России.

"Одним из фигурантов этого уголовного дела является действующий депутат Верховной Рады Украины Владимир Парасюк. В ходе расследования уголовного дела помимо причастности к вышеуказанным преступлениям, следствием получены достаточные доказательства, свидетельствующие о том, что Парасюк 9 марта 2016 года также склонял собравшихся возле Генерального консульства людей к совершению нападения на российское диппредставительство", - сказано в сообщении.

В связи с этим, в отношении Парасюка российское ведомство возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (вовлечение лиц в совершение нападения на учреждения, которые пользуются международной защитой).

9 марта 2016 года во Львове во время проведения акции в поддержку на тот момент заключенной в России украинской летчицы Надежды Савченко, на территорию генерального консульства РФ бросили петарду, здание также забросали яйцами. В то же время, нардеп Парасюк сорвал флаг России.

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