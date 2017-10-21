Следствие по делу Сущенко закончено, - адвокат

Следствие по делу Романа Сущенко закончено. Адвокат Марк Фейгин и его подзащитный начали ознакомление с десятью томами следственного дела.

"Нам с Романом Владимировичем было заявлено об окончании следствия. Дело состоит из 10 томов - процессуальные, оперативные материалы. Подробней говорить не могу, поскольку на деле – гриф гостайны. Мы с моим подзащитным сейчас изучаем второй том", - сказал Фейгин.

Он уточнил, что окончательно тактику защиту будет вырабатывать с Сущенко после ознакомления со всем массивом данных.

"Но хочу уточнить, что в главном наша позиция прежняя. Сущенко не признает вины. И сегодня он опять отказался давать на себя показания, ссылаясь на 51-ю статью", – отметил адвокат.

Как известно, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко, в нарушение международных правил, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября ему было предъявлено обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ опровергли это заявление. Срок содержания Сущенко под стражей истекает 30 ноября.

В пятницу министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ (ПСМИ) Арлема Дезира максимально использовать свой мандат для содействия освобождению незаконно удерживаемых Россией украинских журналистов Романа Сущенко, Николая Семены, Станислава Асеева.