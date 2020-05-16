Слобожанская таможня осталась без руководителя

Уволен и.о. начальника Слобожанской таможни Гостаможенной службы Максим Любченко. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.

Решение было принято 15 мая на заседании коллегии Государственной таможенной службы при участии министра финансов Сергея Марченко и исполняющего обязанности председателя Гостаможслужбы Игоря Муратова.

По словам министра финансов, в течение последних двух недель проводился основательный анализ работы каждой таможни. "Комплексный аудит Гостаможслужбы продолжается. Однако по результатам показателей деятельности ряда таможен уже можно делать выводы о неэффективности их работы, следствием чего являются кадровые решения", - отметил Марченко.