Слобожанская таможня осталась без руководителя

16 мая 2020 г. 12:02
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Уволен и.о. начальника Слобожанской таможни Гостаможенной службы Максим Любченко. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.

Решение было принято 15 мая на заседании коллегии Государственной таможенной службы при участии министра финансов Сергея Марченко и исполняющего обязанности председателя Гостаможслужбы Игоря Муратова.

По словам министра финансов, в течение последних двух недель проводился основательный анализ работы каждой таможни. "Комплексный аудит Гостаможслужбы продолжается. Однако по результатам показателей деятельности ряда таможен уже можно делать выводы о неэффективности их работы, следствием чего являются кадровые решения", - отметил Марченко.

"Комплексный аудит Гостаможслужбы продолжается. Однако по результатам показателей деятельности ряда таможен уже можно делать выводы о неэффективности их работы, следствием чего являются кадровые решения", - отметил Марченко.

 

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