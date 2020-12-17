Смерть Кернеса: кто будет управлять Харьковом до перевыборов

После смерти городского головы Харькова Геннадия Кернеса функции мэра будет исполнять секретарь местного совета.

Об этом сообщила глава гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

По ее словам, кто будет исполнять обязанности мэра города, определяет закон о местном самоуправлении.

"Он определяет четко: если умер городской глава - его функции исполняет секретарь местного совета. Так как есть секретарь - он будет выполнять функции городского главы до назначения внеочередных местных выборов Верховной радой Украины", - отметила она.

По ее словам, сроки относительно назначения внеочередных местных выборов законодательством не устанавливаются, есть примеры областных центров, когда 3-4 года находились по сути в статусе без городского главы и эти функции выполнялись секретарем.

Отметим, секретарем Харьковского городского совета сейчас является Игорь Терехов.

Напомним, сегодня утром бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс сообщил, что Кернес умер, у него остановилось сердце. Как отмечается, он проходил лечение от коронавируса в берлинской клинике.