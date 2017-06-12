Смерть в мирном Харькове после возращения войны. На Баварии погиб разведчик, который вернулся с зоны АТО

Труп мужчины обнаружили ранним утром, здесь, на одной из стройплощадок, возле высотки по проспекту Любови Малой. О страшной нахоодке сообщил один из рабочих - уточнили в полиции. Вскоре на место ЧП выехали сотрудники оперативно-следственной группы, которые выяснили, что погибший - 33-летний Евгений Корниченко, ветеран АТО. В зону боевых действий на Донбассе выезжал дважды, сначала после волны мобилизации в 2015 году, а пошел служить по контракту, служил в разведке. Вернулся пол года назад, устроился на подработку озеленителем на строительном объекте, собирался пуступать в юридический - рассказывает о планах сына Юрий Коченко. Говорит, ему известно, что за день до трагедии после смены засиделся с коллегами-рабочими, среди которых мог возникнуть спор на политические темы.

Юрий Корниченко, отец погибшего

Он мог сказать в драке, его начали бить, потому что он избит был полностью. Начали бить его, он скзал, не я, вы меня прибьете. Он у меня такой пацан был жесткий.

В полиции пока об обстоятельствах дела пока не распространяются. Говорят, идет ли речь именно об умышленном убийстве, причиной которого стала неприязнь к Евгению как к участнику АТО, или о несчастном случае, вплоть до отравления алкоголем, выясняют следователи. Хотя производство открыто именно по статье убийство.

Мария Гонтарева, пресс-офицер Новобаварского отдела полиции

На місце події виїзжджала слідчо-оперативна група. Працівники поліції встановили особу. Ним виявився 33 річний харків'янин. Також на місці подїї було виявлено мобільний телефон, який належав потерпілому. За данним фактом слідчим порушенно кримінальне проводжання за частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України. Наразі провоохоронці встановлюють обставини події.

Ход расследования обещают контролировать и ветераны АТО.

Александр Сергеев, глава Союза ветеранов АТО Харькова

Ми зі свого боку беремо це під особистий контроль. Задіємо голову Харківської областної адміністрації, якщо подобиться і президента України. Будемо організовувати свою комісію. Будемо задіювати наших побратимів - учасників бойових дій, щоб таких ситуацій більше не було в Україні.

Ветераны напоминают, это не первая смерть их побратима после возвращения с войны в мирный Харьков. В марте 2016 года во время стычки на Южном вокзале погиб разведчик Александр Гриненко. Кроме того, еще несколько нападений было проивзведено на ветеранов АТО, когда они пытались противостоять хулиганам.