Смертельное ДТП в Харькове: МВД планирует внедрить систему видеофиксации

25 октября 2017 г. 15:21
Источник: УНИАН

МВД инициирует масштабные изменения для повышения безопасности дорожного движения. В частности, этому будет посвящено следующее заседание правительства. Об этом сегодня сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Кабинете министров. «Прошу посвятить следующее заседание правительства рассмотрения исключительно вопрос Правил дорожного движения и усилению ответственности за их нарушение», - подчеркнул Аваков.

Глава МВД отметил, что ведомство предлагает изменения в законодательство, касающихся актуальных вопросов в этой сфере.

«У нас имеются законодательные предложения в Верховную Раду, а также в Кабмин. С их помощью мы эффективно запустим систему видеофиксации нарушений, над которой работали три месяца, и другие необходимые изменения», - добавил он.

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