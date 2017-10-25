Смертельное ДТП в Харькове: МВД планирует внедрить систему видеофиксации

МВД инициирует масштабные изменения для повышения безопасности дорожного движения. В частности, этому будет посвящено следующее заседание правительства. Об этом сегодня сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Кабинете министров. «Прошу посвятить следующее заседание правительства рассмотрения исключительно вопрос Правил дорожного движения и усилению ответственности за их нарушение», - подчеркнул Аваков.

Глава МВД отметил, что ведомство предлагает изменения в законодательство, касающихся актуальных вопросов в этой сфере.

«У нас имеются законодательные предложения в Верховную Раду, а также в Кабмин. С их помощью мы эффективно запустим систему видеофиксации нарушений, над которой работали три месяца, и другие необходимые изменения», - добавил он.