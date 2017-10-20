Смоленская катастрофа: комиссия подтвердила запись взрыва на борту самолета Качиньского

Правительственная подкомиссия по расследованию Смоленской катастрофы подтвердила, что на одном из регистраторов параметров движения правительственного Ту-154М, разбившегося под Смоленском, зафиксирован момент взрыва на борту самолета.

Об этом говорится в официальном заявлении подкомиссии.

"В связи с ложной информацией, которая появилась в материале радио RMF 19 октября 2017 года, подкомиссия по вопросам повторного расследования авиакатастрофы 10 апреля 2010 информирует, что полностью подтверждает слова министра Антония Мацеревича о природе явлений, записанных одним из регистраторов Ту -154М", - говорится в заявлении.

Напомним, недавно министр нацобороны Антоний Мацеревич заявил, что польская комиссия обнаружила запись момента взрыва на бортовом самописцы самолета Ту-154, в результате аварии которого в Смоленской области погиб президент Польши Лех Качиньский.

В то же время, польское радио RMF проинформировало в четверг, 19 октября, что правительственная подкомиссия по расследованию катастрофы не подтвердила слова Мацеревича.

Ранее сообщалось, что польская подкомиссия заключила, что левое крыло самолета с руководством Польши, который потерпел крушение в апреле 2010 года в небе под Смоленском (РФ), имеет признаки взрыва, а его разрушение началось еще до столкновения с березой.