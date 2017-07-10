СНБО не будет рассматривать законопроект об отмене АТО в понедельник

Совет национальной безопасности и обороны в понедельник, 10 июля, не будет рассматривать проект закона о деоккупации неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом в фейсбуке написала первый вице-спикер Ирина Геращенко в фейсбуке.

"Друзья- журналисты, много вопросов по законопроекту о реинтеграции Донбасса. В ближайшее время этот законопроект будет обсуждаться на заседании СНБО, но произойдет это не сегодня. Работа над окончательным вариантом законопроекта, его текстом продолжается. Когда именно этот вопрос будет вынесен на СНБО - об этом проинформируют соответствующие структуры Совета нацбезопасности", - отметила она.

Напомним, о том, что СНБО рассмотрит законопроект об отмене АТО 10 июля, сообщило ранее агентство "Интерфакс-Украина".

СНБО должен одобрить законопроект, после чего он будет передан президенту для внесения в парламент.

Власти Украины разрабатывают закон о деоккупации Донбасса, который отменит режим антитеррористической операции. Текста законопроекта пока нет, однако со слов представителей власти документ признает неподконтрольные территории оккупированными и введет новый правовой режим защиты страны от гибридной войны с РФ.

Согласно календарному плану Верховной Рады, последнее пленарное заседание текущей 6-й сессии 8-го созыва состоится 14 июля. Однако спикер Андрей Парубий в понедельник предложил, чтобы Рада не закрывала текущую сессию.