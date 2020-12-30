СНБО одобрил законопроект об уголовной ответственности за недостоверное декларирование

Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил законопроект, которым ужесточается ответственность, в частности, уголовная, и восстанавливается наказание в виде лишения свободы за недекларирование и недостоверное декларирование.

Как сообщила пресс-служба СНБО на сегодняшнем заседании Совета нацбезопасности президент Украины Владимир Зеленский отметил, что нужно ужесточить ответственность за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Именно на это направлен соответствующий законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс, Уголовный процессуальный кодекс и другие законодательные акты об усовершенствовании такой ответственности, который был одобрен на заседании СНБО и после доработки будет внесен президентом в Верховную Раду как безотлагательный.

«Многие из народных депутатов не хотели, чтобы было наказание в виде лишения свободы. Поэтому был принят законопроект компромиссной редакции. И сейчас мы исправляем ошибку. Я согласен, что этот законопроект нужно доработать, чтобы не было споров по поводу тех или иных норм», - отметил Зеленский.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил важность принятого парламентом закона о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование.

«И для того чтобы ужесточить ответственность за недекларирование чиновниками своих доходов, чтобы они их не скрывали, сегодня состоялось заседание СНБО, на котором одобрен проект закона, который будет направлен в Верховную Раду как безотлагательный с определенной доработкой», - рассказал он.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Андрей Костин считает, что вопрос уголовной ответственности за недостоверное декларирование должен быть решен именно таким способом, которого требует украинское общество.

«Должна быть восстановлена ​​не только уголовная ответственность, но и соответствующее наказание за то, что лицо не задекларировало какое-то свое состояние и это было сделано умышленно и в значительной сумме. Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал позицию президента по восстановлению такого вида наказания, как лишение свободы за недекларирование и за недостоверные сведения в электронных декларациях наших чиновников», - сказал Костин.

Депутат также напомнил, что Венецианская комиссия приняла заключение, которым рекомендует Верховной Раде не просто восстановить уголовную ответственность за ложь в декларациях, а установить такой вид наказания, как лишение свободы.

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по проверке деклараций и выявления конфликта интересов.

25 ноября президент Владимир Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой оценить конституционную ситуацию, вызванную решением КСУ.

Венецианская комиссия раскритиковала данное решение Конституционного суда и посоветовала сохранить систему электронного декларирования чиновниками своих активов. Венецианская комиссия подготовила для Верховной Рады шесть предложений для решения кризиса, в частности, предлагала предусмотреть гарантии защиты судей от возможных злоупотреблений со стороны НАПК.

Также Венецианская комиссия подготовила 10 рекомендаций для внесения изменений в закон о Конституционном суде Украины. Среди прочего, предлагалось создать орган по отбору судей с участием международных экспертов и представителей гражданского общества.

15 декабря Верховная Рада приняла закон о возобновлении полномочий НАПК (№4470). Он направлен на подпись президенту.