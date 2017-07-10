СНБО в понедельник рассмотрит законопроект о реинтеграции Донбасса

10 июля 2017 г. 11:36
Источник: Интерфакс-Украина
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Заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на котором будет рассмотрен законопроект о реинтеграции Донбасса состоится в понедельник, сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

"Как вам известно, экспертами СНБО с привлечением народных депутатов Украины был наработан проект закона о реинтеграции Донбасса, в ближайшие даже часы, возможно, он будет обсужден на Совете нацбезопасности и обороны, и будет принято решение, в таком ли варианте вносить этот текст в парламент или после дискуссии будут внесены изменения", - сказала она в ходе "круглого стола" "Реинтеграция неподконтрольных территорий: международная практика и украинские реалии" в Киеве в понедельник.

Ранее источник сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что СНБО в понедельник, 10 июля, рассмотрит проект закона о деоккупации временно неподконтрольных властям Украины районов Донецкой и Луганской областей. Ожидается, что на этом заседании СНБО одобрит законопроект, после чего он будет передан президенту для внесения в парламент.

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