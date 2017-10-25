Собчак: за вооруженный конфликт в Украине ответственен Сурков

Российская телеведущая Ксения Собчак, объявившая об участии в выборах президента России в 2018 году, заявила, что за вооруженный конфликт на востоке Украины ответственен помощник президента РФ Владислав Сурков.

Об этом она заявила в интервью Юрию Дудю, которое опубликовала "Медуза".

"Я к Суркову отношусь, как к человеку, который на сегодняшний момент ответственен за то, что происходит в Украине. Я считаю, что на сегодняшний момент у него на руках кровь. Для меня эта ситуация выглядит так", - сказала Собчак.

По ее словам, то, что Сурков ввязался в Украину, является "огромной его ошибкой".

Собчак также прогнозирует, что на президентских выборах в 2018 году снова победит Владимир Путин.

"Путин, скорее всего, останется у власти еще на шесть лет, и это будет трагедия. Мы скатываемся в Средневековье. Дело даже не в фигуре: главное, чтобы никто не оставался так долго. Два срока по четыре года - это максимум", - сказала она.

Почему это мое выдвижение выглядит договорным матчем? Я, может, придумала и не лучший вариант для борьбы, но что лучше - сидеть и слушать русский рэп? Все мы находимся в глубокой ж*пе, я предлагаю делать хоть что-то. Двух человек в стране знают 95% людей. Это я и Путин", - добавила Собчак.

Напомним, телеведущая Ксения Собчак объявила о своем решении участвовать в выборах президента РФ. По ее словам, голосование за нее фактически будет возвращением графы "Против всех". При этом она отмечает, что у нее нет политической программы, а ее шансы на победу чрезвычайно малы.

Собчак также заявила в интервью, что Крым по праву принадлежит Украине. Она считает это "большой проблемой, которую предстоит решать".