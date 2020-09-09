Социальные инициативы монобольшинства, которые почувствуют украинцы☑

Вместе с повышением ежемесячной заработной платы, пенсий и введением электронных трудовых книжек, Верховна Рада рассмотрела еще десятки законопроектов, призванных улучшить социальную сферу.

На прошлой неделе в Раде рассматривались сразу несколько социальных законопроектив, в частности, повышение минимальных зарплаты и пенсии и введение электронных трудовых книжек. Однако еще ряд не менее важных проектов авторства «Слуги Народа», призванных улучшить социальную сферу, остались незамеченными.

Ратификация финансовых соглашений с Евросоюзом и Европейским инвестиционным банком. Сразу три законопроекта, в которых говорится о получении Украиной макрофинансовой помощи от ЕС на 1 млрд 200 млн евро. Соответствующий меморандум подписали еще 23 июля, и теперь требуется утверждение парламента. От ратификации двух других сделок зависят дополнительные средства на развитие транспортной сети и транспортных связей с ЕС.

Финансирование детского отдыха. Законопроект предлагает увеличить расходы на оздоровление и отдых детей, требующих особого внимания и поддержки - из многодетных семей, детей-сирот, детей участников боевых действий и детей с инвалидностью. Проект закона подали в парламент еще 7 июля и в начале сентября депутаты его наконец приняли. Теперь документ должен подписать президент.

Защита прав детей. Проект предусматривает, что дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, которые имеют инвалидность, могут проживать и воспитываться в приемной семье или детском доме семейного типа с родителями-воспитателями до 23-летнего возраста, независимо от того, учатся они в вузе или ПТУ. Принятый в первом чтении законопроект готовится ко второму чтению.

«Ми на Харківщині активно підтримуємо сімейні форми виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, незалежно від їхнього стану здоров’я. У регіоні функціонують прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, в яких батьки-вихователі мають фах і досвід роботи з реабілітації та соціалізації таких дітей. Окремо варто додати, що в області діє Програма реформування системи інституційного догляду та виховання дітей. У її межах здійснюються заходи, спрямовані на відповідний розвиток у громадах медичних, освітніх і соціальних послуг. Вживаються заходи з улаштування таких діток у сімейні форми виховання», — будущий кандидат на должность городского головы Харькова Алексей Кучер.

Алексей Кучер, будущий кандидат на должность городского головы Харькова от партии «Слуга народа»

Освобождение от уплаты судебных сборов. Сегодня, если человек будет обжаловать постановление суда по делам об административных нарушениях, то вынужден платить судебный сбор, который иногда может превышать размер наложенного взыскания. Этот законопроект предлагает отменить такой сбор.

Изменения в Государственный бюджет Украины на 2020 год. Также парламентарии разработали некоторые изменения, чтобы поддержать безработных и работодателей, пострадавших из-за негативных социально-экономические последствий распространения коронавируса. В период действия карантина расходы Фонда общеобязательного государственного социального страхования направят, в частности, на пособие по безработице и частичной безработице, а также помощь на погребение.

По словам председателя партии «слуги народа» Александра Корниенко, в бюджете удалось аккумулировать дополнительные средства за счет разницы между заложенным в смету и реальным обменным курсом гривны. Это позволило раньше повысить некоторые социальные выплаты.

«Це не популізм – просто підняти і все, незрозуміло, за рахунок яких джерел. У нас є 3,5 млрд гривень, заощаджених за рахунок курсової різниці. У нас є зовнішній борг, він у доларах, а долар у бюджеті було закладено по одній сумі, півроку був по іншій сумі, і тепер є додаткові гривні в бюджеті. Також є певні додаткові внутрішні можливості, і це як раз дає чотири з хвостиком мільярди гривень, які забезпечать підвищення», – пояснил Олександр Корниенко.

Александр Корниенко, председатель партии «Слуга народа»