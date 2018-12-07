Соединенные Штаты провели полет над территорией Украины из-за агрессии РФ

Соединенные Штаты вместе с союзниками провели внеплановый полет над территорией Украины из-за агрессии России в Черном море.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Отмечается, что полет осуществлялся в рамках Договора по открытому небу. Таким образом Штаты показывают готовность подтвердить выполнение своих обязательств перед Украиной и рядом других стран.

В ведомстве утверждают, что США поддерживают безопасность европейских стран и осуждают атаку России на украинские военные корабли в Черном море у Керченского пролива.