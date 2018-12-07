Соединенные Штаты провели полет над территорией Украины из-за агрессии РФ

07 декабря 2018 г. 9:59
Источник: ТСН
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Соединенные Штаты вместе с союзниками провели внеплановый полет над территорией Украины из-за агрессии России в Черном море.
 
Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
 
Отмечается, что полет осуществлялся в рамках Договора по открытому небу. Таким образом Штаты показывают готовность подтвердить выполнение своих обязательств перед Украиной и рядом других стран.
 
В ведомстве утверждают, что США поддерживают безопасность европейских стран и осуждают атаку России на украинские военные корабли в Черном море у Керченского пролива.
 
В сообщении также говорится, что Штаты хоть и желают хороших отношений с Россией, однако этого невозможно достичь, пока РФ нарушает международное право и дестабилизирует ситуацию в Украине.

 

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