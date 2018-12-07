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Я-репортер
Соединенные Штаты провели полет над территорией Украины из-за агрессии РФ
07 декабря 2018 г. 9:59
Источник:
ТСН
241 просмотр
Соединенные Штаты вместе с союзниками провели внеплановый полет над территорией Украины из-за агрессии России в Черном море.
Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
Отмечается, что полет осуществлялся в рамках Договора по открытому небу. Таким образом Штаты показывают готовность подтвердить выполнение своих обязательств перед Украиной и рядом других стран.
В ведомстве утверждают, что США поддерживают безопасность европейских стран и осуждают атаку России на украинские военные корабли в Черном море у Керченского пролива.
В сообщении также говорится, что Штаты хоть и желают хороших отношений с Россией, однако этого невозможно достичь, пока РФ нарушает международное право и дестабилизирует ситуацию в Украине.
Раздел:
Политика
Теги:
США
Самолет
агрессия России
Черное море
Керч
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