Соглашение по Нагорному Карабаху: Армения передала последний район Азербайджану

01 декабря 2020 г. 13:00
Источник: Корреспондент.net
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Азербайджан сегодня, 1 декабря, взял под контроль последний из трех районов, которые Армения покинула согласно соглашению по Нагорному Карабаху.

"Согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Республики Армения, подразделения Азербайджанской Армии 1 декабря вошли в Лачинский район", - сообщили в Минобороны Азербайджана.

Также о переходе Лачинского района заявил президент страны Ильхам Алиев.

"С чувством большой радости сообщаю, что Лачинский район освобожден от оккупации. Сердечно поздравляю по этому случаю весь азербайджанский народ. Освобождение Лачинского района от оккупации - историческое событие", - сказал он в обращении к нации.

Алиев подчеркнул, что Азербайджан вернул Лачинский район без единого выстрела.

 

Видео: 

Azərbaycan Ordusunun bölmələri Laçın rayonuna daxil olub

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