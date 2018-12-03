Сохранится ли мораторий на продажу земли

Следует ли продолжать мораторий на продажу земли? Какими должны быть цены на газ? Эти вопросы имеют сегодня принципиальное значенння в политическом дискурсе в Украине.

Юлия Тимошенко призывает парламент продлить мораторий на продажу сельскохозяйственной земли, - об этом она сообщила во время Согласительного совета руководителей фракций и групп Верховной Рады.

Юлия Тимошенко, лидер партии "Батьківщина":

Питання номер один - це введення мораторію на продаж сільськогосподарської землі Я просто прошу всіх лідерів фракцій. У нас є законопроект №5476 про продовження мораторію на продаж сільськогосподарської землі, зареєстрований у Верховній Раді ще в 2016 році, і він пройшов профільний комітет. Я просто вимагаю: враховуючи, що зараз всі аграрії по всій країні збираються прийти до стін парламенту і вимагати пролонгації мораторію. І фракція «Батьківщина» підтримує їхні вимоги.

Также Тимошенко обратила внимание на то, что необходимо остановить повышение тарифов на газ и принять постановление шести фракций, которое запретит его дальнейшее подорожание. Политик предложила объединить все законопроекты от других фракций, которые касаются вопросов моратория на продажу сельскохозяйственной земли и остановки подорожания газа и выйти на консолидированное решение парламента.

