Совет ЕС по иностранным делам без обсуждения продлит "крымские" санкции против РФ

Согласованное 6 июня постпредами стран Евросоюза предложение о продлении на год пакета ограничительных мер в отношении России за незаконную аннексию Крыма и Севастополя должно быть утверждено в понедельник главами МИД на заседании Совета ЕС в Люксембурге, заявил высокопоставленный европейский чиновник.

"Вы хорошо знаете рамки, в которых такое решение было принято. Эти рамки не изменились", - сказал на условиях анонимности собеседник СМИ, представляя журналистам в Брюсселе повестку Совета ЕС по иностранным делам.

Он добавил, что "ничего не было сделано для изменения". "Следовательно, мы ожидаем, что произойдет продление санкций по времени", - отметил источник.

Его коллега при этом призвал присутствующих не путать "крымские" санкции с экономическими, которые ЕС связывает с выполнением минских соглашений. "Те санкции действуют до конца июля. Это решение, которое сейчас в состоянии разработки и которое не включено в повестку дня совета в понедельник", - уточнил он.

Судя по информационному бюллетеню, распространенному к заседанию Совета ЕС в Люксембурге, министры продлят без обсуждения до 23 июня 2018 года ограничительные меры, принятые в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией. "Эти меры применяются к гражданам ЕС и предприятиям, учрежденным в ЕС. Их действие ограничивается территорией Крыма и Севастополя", - говорится в этом документе.

В нем напоминается, что данная категория санкций включает запреты на импорт в ЕС продуктов из Крыма и Севастополя, инвестиции в Крым и Севастополь, услуги, связанные с туристической деятельностью в Крыму и Севастополе; экспорт ряда товаров и технологий в Крым и Севастополь для транспортного, телекоммуникационного и энергетических секторов, а также для нефтегазовой и горной отраслей.

В качестве центрального вопроса заседания 19 июня рассматриваются дебаты глав МИД по представленной около года назад Европейскому Совету глобальной стратегии ЕС. Дискуссия затронет пять приоритетных областей: безопасность и оборону, усиление устойчивости союза и интегрированный подход к конфликтам и кризисам, укрепление связи между внутренней и внешней политикой, обновление или разработку новых региональных и профильных стратегий ЕС, интенсификацию усилий в области публичной дипломатии.

Затем обсуждение переключится на сотрудничество ЕС-НАТО. Эта часть дебатов будет основана на совместном докладе высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны Федерики Могерини и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о выполнении планов, намеченных около года назад "варшавской декларацией", которую подписали глава альянса, председатель Европейского Совета Дональд Туск и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. В дискуссии примет участие заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер.

Главы МИД ЕС также обсудят борьбу против терроризма, ситуацию в Ираке.

Основой для дискуссии по разделу миграции послужит опубликованный на днях четвертый доклад о ходе реализации планов ЕС по урегулированию миграционного кризиса. Упор будет сделан на внешние аспекты миграции в свете подготовки к саммиту ЕС 22-23 июня. Дебаты затронут, в частности, результаты партнерств, установленных Евросоюзом с рядом стран исхода и транзита мигрантов. Внимание будет уделено центрально-средиземноморскому пути миграции, сотрудничеству с Ливией и регионом южнее этой страны по проектам, предлагающим местному населению альтернативы доходам от трафика мигрантов. По словам источника, речь будет идти о том, как противостоять потоку, находящемуся под контролем контрабандных перевозчиков мигрантов, и разрушать бизнес-модель контрабандистов.

Министры уделят внимание и кризису в Персидском заливе в связи с ситуацией вокруг Катара.

"На полях" Совета ЕС главы МИД стран Евросоюза встретятся с коллегами из государств программы "Восточное партнерство".