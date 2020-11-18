Совет Федерации разрешил Путину отправить в Нагорный Карабах «миротворцев»

Совет Федерации (верхняя палата парламента РФ) одобрил запрошенное президентом Владимиром Путиным обращение по поводу отправки в Нагорный Карабах военных с вооружением и спецтехникой для выполнения миротворческой миссии. Решение принято на заседании 18 ноября, об этом сообщает Медуза.

Отмечается, что это решение поддержали все 129 сенаторов, участвовавших в голосовании.

Для использования вооруженных сил за пределами страны президент РФ обязан запрашивать разрешение Совета Федерации. К примеру, так было в марте 2014 года, когда сенаторы дали разрешение Путину на ввод российских войск на территорию Украины с целью проведения "референдума" в Крыму.

Как сообщалось, РФ начала отправлять своих военных в Нагорный Карабах уже 10 ноября, после того как Азербайджан и Армения подписали соглашение о прекращении огня в зоне конфликта.

В соответствии с соглашением о мире в Нагорном Карабахе, 1960 российских миротворцев будут находиться в регионе пять лет с автоматическим продлением, если какая-либо из сторон не заявит о намерении прекратить эти договоренности.

Вместе с российскими военными в Карабахе будет находиться и турецкий военный контингент. Соответствующее решение было принято парламентом Турции в рамках соглашения между Анкарой и Москвой о совместном мониторинге решения Азербайджана и Армении о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Боевые действия в Нагорном Карабахе Армения и Азербайджан начали утром 27 сентября, взаимно обвинив друг друга в обстреле приграничных территорий и провоцировании насилия. Обе страны объявили военное положение и мобилизацию. Боевые действия привели к военным потерям с обеих сторон и многочисленным жертвам среди мирного населения.