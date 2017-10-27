США определились с новыми санкциями против России

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт 26 октября сообщила, что госсекретарь Рекс Тиллерсон утвердил новый список россиян и российских компаний, связанных с разведывательным и оборонным сектором, на которые в ближайшее время могут распространиться санкции США.

Документ глава ведомства подписал и направил в конгресс. По словам Науэрт, на данном этапе список является непубличным и будет доступен только для американских законодателей, однако позже его выложат в открытый доступ.

Тем не менее, газета The New York Times уже опубликовала список российских организаций и ведомств, с которыми США могут запретить заключать "существенные транзакции" третьим лицам.

Так, США могут запретить американским и зарубежным компаниям заключать сделки с 33 организациями российского оборонно-промышленного комплекса, ФСБ, ГРУ, а также с четырьмя организациями, которые Белый дом называет "разведывательными".

На ряд этих структур уже распространяются американские санкции. В списке, составленном американской администрацией, который направлен на рассмотрение в конгресс, - 33 российских предприятия, концерна и организации, в том числе "Рособоронэкспорт", "Ижмаш", "Калашников", "Ростех", "МИГ", "Сухой", "Туполев", "Адмиралтейские верфи", "Алмаз-Антей", Долгопрудненское научно-производственное предприятие, федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады", АО "Вертолеты России", концерн "Созвездие", Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация, Объединенная приборостроительная корпорация и Объединенная судостроительная корпорация, "Уралвагонзавод", НПО "Высокоточные комплексы" (против него уже введены секторальные санкции Евросоюза), научно-производственное объединение "СПЛАВ", ПАО "Машиностроительный завод имени М. И. Калинина, г. Екатеринбург", акционерное общество "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова" и другие.

Из числа разведывательных организаций и ведомств в список вошли Служба внешней разведки (СВР), Главное управление Генштаба Вооруженных сил России (бывшее ГРУ), Федеральная служба безопасности (ФСБ), Специальный технологический центр, компания "Цифровое оружие и защита" (ЦОР) и автономная некоммерческая организация "Профессиональное объединение конструкторов систем информатики" (АНО "ПО КСИ"). В отношении ФСБ и СВР США ввели санкции еще во время президентства Барака Обамы.

В пояснении к документу отмечается, что меры, которые могут предпринять в отношении указанных структур, не являются санкциями, их активы не будут замораживаться в США. Санкции в виде ограничений на выдачу кредитов, на сделки с недвижимостью, в виде отзывов американских виз и т.п. будут вводиться начиная с 29 января 2018 года в отношении любых американских или иностранных лиц, которые в период с 2 августа 2017 года совершили "существенные транзакции" с указанными в перечне российскими предприятиями, учреждениями и ведомствами.

При этом четкого определения "существенной транзакции" в документе, который приводит NYT, не дается, объективных критериев, таких как денежная стоимость сделки, не устанавливается, пишет РБК. Госдепартамент США будет оценивать значимость сделки "по совокупности фактов", следует из документа, то есть у американских регуляторов будет достаточная свобода в том, что считать существенной сделкой, а что не считать.

При этом из документа следует, что транзакции с ФСБ, в которых спецслужба выступает как регулятор импорта в Россию криптографического оборудования (на этом основании ФСБ выдает разрешения на ввоз в Россию в том числе многих потребительских гаджетов), с большой долей вероятности, будут считаться разрешенными и не будут наказываться.

Новые меры против российских структур могут быть введены в рамках уже действующего закона о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи, который президент США Дональд Трамп утвердил 2 августа. Этот закон предусматривал, что к 1 октября американская администрация должна будет определиться с санкционным перечнем лиц и организаций, которые являются частью или работают в оборонном или разведывательном секторе России. Американские законодатели не подготовили такой нормативно-правовой акт в срок, в связи с чем высказывали свое недовольство сенаторы Джон Маккейн и Бен Кардин.

В Госдепе задержку исполнения санкций против России объяснили сложностью процесса.