США отказались от участия в готовящемся договоре ООН по миграции

03 декабря 2017 г. 15:14
Источник: Левый Берег

Власти США приняли решение выйти из Нью-Йоркской декларации о беженцах и мигрантах, которая предусматривает принятие в 2018 году масштабного договора по проблемам миграции.

"Нью-Йоркская декларация содержит многочисленные положения, которые несовместимы с политикой США в области иммиграции и приема беженцев и с принципами администрации президента США Дональда Трампа. В результате президент решил, что США прекратят свое участие в процессе принятия договора, который был направлен на достижение международного консенсуса в ООН в 2018 году", - говорится в сообщениях американских СМИ.

Согласно заявлению, Вашингтон сам "решит, как лучше контролировать свои границы, и кому разрешать въехать в страну".

Американская сторона подчеркнула, что подход, изложенный в Нью-Йоркской декларации, противоречит "суверенитету США".

Нью-Йоркская декларация была единогласно одобрена 193 членами Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2016 года. Документ призывал защищать права беженцев, помогать им в поселении на новом месте, гарантировать возможности получить образование и работу.

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