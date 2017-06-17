США поздравили РФ с Днем России с трехдневным опозданием

США поздравили Россию с национальным праздником, но с трехдневным опозданием и лишь после жалоб со стороны российского Министерства иностранных дел.

Об этом сообщает Голос Америки.

В четверг Госдепартамент опубликовал заявление госсекретаря Рекса Тиллерсона, в котором тот от имени президента Дональда Трампа и всего американского народа поздравил "всех жителей России с Днем России".

Заявление датировано Госдепартаментом 15 июня, тогда как на самом деле День России отмечается 12 июня.

Это опоздание послужило поводом для едких замечаний со стороны Кремля, который усмотрел в этом признак того, насколько ухудшились двусторонние отношения.