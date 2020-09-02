США пригрозили России санкциями в случае военного вмешательства в Беларусь

США рассматривают введение санкций против семи граждан Беларуси, причастных к фальсификации выборов в этой стране, и предупреждают о дополнительных санкциях для России в случае ее военного вмешательства в Беларусь. Об этом Reuters сообщил американский чиновник Госдепартамента на правах анонимности.

"Соединенные Штаты рассматривают возможность введения санкций в отношении семи белорусов, которые, по их мнению, были причастны к фальсификации результатов выборов 9 августа и насилию над мирными демонстрантами", - заявил собеседник информагентства.

По его словам, в отношении пятерых из этих лиц уже были введены санкции со стороны Эстонии, Латвии и Литвы.

Кроме того, Вашингтон мог бы рассмотреть вопрос о новых санкциях в отношении России, если бы она открыто вмешалась с применением силы в дела Беларуси, с целью продлить срок правления нынешнего президента Александра Лукашенко.

В частности, об этом шла речь во время переговоров заместителя госсекретаря США Стивена Бигана с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и другими российскими официальными лицами в Москве на прошлой неделе.

Биган ясно дал понять Москве, "что в отношениях между США и Россией будут последствия, если россияне открыто силовыми методами вмешаются в Беларусь".

Напомним, президент России Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что создал резервные полицейские силы для поддержки Лукашенко, но пока не видит необходимости в их развертывании.