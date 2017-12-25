США сократили финансирование ООН на $285 млн

25 декабря 2017 г. 13:37
Источник: Левый Берег
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Соединенные Штаты Америки объявили о сокращении финансирования Организации Объединенных Наций на 285 млн долларов на 2018-2019 годы по сравнению с предыдущей двухлеткой. Об этом говорится в заявлении американского представительства в ООН.

"Неэффективность и перерасход средств ООН общеизвестны. Мы больше не позволим пользоваться щедростью американского народа или не замечать ее", - говорится в заявлении спецпредставителя США в ООН Никки Хейли. По ее мнению, сокращение финансирования ООН - "шаг в правильном направлении".

Американские политики регулярно критикуют ООН за неэффективность. Это недовольство усилилось после того, как Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую решение Вашингтона перенести посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

"В ООН нас всегда просят больше сделать, больше отдать. И когда мы принимаем решение по воле американского народа о том, где разместить наше посольство, мы не ожидаем, что те, кому мы помогали, выступят против нас. В четверг пройдет голосование, критически оценивающее наше решения. США примут во внимание имена тех, кто проголосовал", - заявляла Хейли накануне голосования.

Бюджет ООН на 2018-2019 годы составит $5,395 млрд. Регулярный бюджет ООН формируется за счет взносов 193 государств-членов. США - крупнейший донор.

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