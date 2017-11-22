США уже продает Украине летальное оружие оборонного характера

Компания из Техаса (США) "AirTronic USA", получила лицензию и уже поставляет в Украину гранатометы PSRL – созданную в США усовершенствованную версию советского РПГ-7, сообщает "Голос Америки" в среду.

По словам главного директора компании Ричарда Вендивера, сотрудничество с Украиной было начато два года назад, а первые поставки гранатометов в Украину были осуществлены в 2016 году. "Мы начали поставлять наш товар в Украину в прошлом году, мы продолжаем осуществлять поставки по сей день. Детали, как и что мы делаем, я не могу об этом говорить", - сказал он.

По данным издания, гранатометы "AirTronic USA" имеют ограниченную дальность попадания, поэтому американское правительство гарантирует, что PSRL будут использовать только с оборонной целью. "Очевидно, PSRL - это система летального оружия. Но это оборонительное летальное оружие. Это не какие-то серьезные ракетные установки, у них дальность попадания только 1 000 метров. Так что пока эти системы вооружений будут оставаться на украинской стороне границы, это не наступательное оружие. Но если наступательные войска начнут пересекать границу, тогда, я думаю, украинские вооруженные силы могли бы использовать наши системы, чтобы остановить наступление", - заявил Р.Вандивер.

По его словам, получить лицензию было нелегко и на это ушло время "из-за деликатности темы во время переговоров Минск-2". При этом, по словам Р.Вендивера, эти системы не противоречат соглашениям Минск-2.

По словам руководителя "AirTronic USA", посольство CША в Киеве координирует действия с Минобороны Украины, чтобы контролировать, как используется американское оружие в Украине. Бизнес-контракт также запрещает украинским потребителям перепродавать или экспортировать продукцию кампании. Также, по его словам, соглашение ежегодно продлевается и зависит от потребностей Украины, и на данное время оно не ограничено временем.

В свою очередь, посол Украины в США Валерий Чалый отмечает, что заключение контрактов и получение лицензии - это как политическое решение, так и коммерческие вопросы, и между этими коммерческими соглашениями и военной помощью США Украине есть различия. "Создание условий для налаживания такого сотрудничества - это то, чем мы занимаемся. В свое время мы свели компанию "AirTronic USA" с "Укроборонпромом" и дальше они уже развивали это сотрудничество", - рассказал посол, подтвердив, что первые контакты компании начали налаживать в 2015 году.

"Мы ожидаем, что законопроект, который предусматривает предоставление Украине вооружений летального характера, который уже прошел через Палату представителей и Сенат, будет подписан президентом Трампом, и это до 50 млн (долларов США – ИФ) финансирования именно в смертоносное оборонительное оружие. Решение принимать президенту Трампу. Но бизнес-поставки это другая тема. Там речь идет о более мощном оборонительном оружии", - уточнил В.Чалый.