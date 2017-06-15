США вернули Украине $500 тысяч, выведенных Минюстом при Януковиче

15 июня 2017 г. 16:28
Источник: Левый берег
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США вернули Украине 500 тысяч долларов, которые были растрачены бывшим руководством Минюста во времена президентства Виктора Януковича и выведены из Украины путем заключения фиктивного соглашения о предоставлении услуг с одной из американских фирм.

"Сегодня департаментом международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины в тесном сотрудничестве с Департаментом юстиции США обеспечено возвращение в Украину более 500 тысяч долларов США", - написал генпрокурор Юрий Луценко в фейсбуке.

Уголовное производство по этому делу продолжается.

Судя по всему, речь идет о контракте Минюста с американской юридической компанией Skadden, который был заключен в мае 2012 года. Skadden должна была провести "независимую оценку судебного процесса над бывшим премьер-министром Юлией Тимошенко" в связи с иском против Украины в Европейский суд.

Спустя год Инна Емельянова - первый заместитель тогдашнего министра юстиции Александра Лавриновича - сообщила, что услуги Skadden обошлись Украине в 10,20 млн грн.

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