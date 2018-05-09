США выйдут из ядерной сделки с Ираном и возобновят санкции

09 мая 2018 г. 14:03
Источник: Интерфакс-Украина
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Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что США выйдут из соглашения по ядерной программе Тегерана, и что американская администрация начинает процесс восстановления действия соответствующих санкций против Ирана.

"Сейчас я объявляю, что Соединенные Штаты выйдут из соглашения по иранской ядерной программе. Через несколько мгновений я подпишу президентский меморандум, чтобы начать процесс возобновления действия санкций США, связанных с атомом, против иранского режима", - сказал Дональд Трамп во время выступления в Белом доме.

После этого президент США подписал данный меморандум.

 

 

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