США выйдут из ядерной сделки с Ираном и возобновят санкции

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что США выйдут из соглашения по ядерной программе Тегерана, и что американская администрация начинает процесс восстановления действия соответствующих санкций против Ирана.

"Сейчас я объявляю, что Соединенные Штаты выйдут из соглашения по иранской ядерной программе. Через несколько мгновений я подпишу президентский меморандум, чтобы начать процесс возобновления действия санкций США, связанных с атомом, против иранского режима", - сказал Дональд Трамп во время выступления в Белом доме.

После этого президент США подписал данный меморандум.