США заступились за НАБУ

05 декабря 2017 г. 11:29
Источник: Левый берег
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Государственный департамент США выпустил заявление, в котором заступился за Национальное антикоррупционное бюро Украины.

"Недавние события, включая срыв расследования коррупции на высоком уровне, арест сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины и захват конфиденциальных файлов НАБУ, вызывают озабоченность по поводу приверженности Украины борьбе с коррупцией. Эти действия, как представляется, являются частью усилий по подрыву независимых антикоррупционных институтов, которым оказали помощь США и другие страны. Они подрывают доверие общественности и ставят под угрозу международную поддержку Украины", - говорится в нем.

В заявлении напоминаются слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что "Украине нет смысла воевать за свое тело на Донбассе, если она потеряет свою душу из-за коррупции".

США призвали все ветви украинской власти совместно работать над ликвидацией коррупции.

Напомним, после задержания агента НАБУ под прикрытием, которого обвинили в провоцировании взятки, Генпрокуратура выложила видео с персональными данными агентов бюро. В частности, была рассекречена "агент Катерина", усилиями которой был привлечен к ответственности нардеп Борислав Розенблат.

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