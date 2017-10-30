Стали известны результаты выборов ОТГ в Харьковской области

В Харьковской области подвели предварительные итоги голосования в семи новообразованных объединенных территориальных общинах.

Об этом сообщает Depo.Харьков.

Председателем Зачепиловской ОТО избран Юрий Кривенко (проголосовали 73,47% избирателей), из 26 депутатов совета БПП будут представлять 15 (57,69%).

Председателем Золочевской ОТО избран Леонид Канивец (46,78%), из 34 депутатов от БПП – 20 (58,82%).

Председателем Коломакской ОТО избран Владимир Гуртовой (61,61%), из 26 депутатов БПП будут представлять 14 (53,85%).

Председателем Малиновской ОТО избран Николай Семерьянов (87,24%), из 26 депутатов БПП будут представлять 22 (84,62%).

Председателем Малоданиловской ОТО избран Александр Гололобов (81%), из 26 депутатов БПП будут представлять 18 (69,23%).

Председателем Наталинской ОТО избрана Виолетта Боровская (60,9%), из 22 депутатов БПП будут представлять 21 (95,45%).

Председателем Оскилькской ОТО избран Геннадий Загоруйко (81,3%), из 22 депутатов БПП будут представлять 13 (59,09%).

В целом по Харьковской области из 182 депутатов, избранных в семи ОТО, БПП будут представлять 123 депутата (67,58%).