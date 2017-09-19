Стало известно, где решил обосноваться Сааакашвилли

Экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили сообщил, что в ближайшее время будет жить в Черкасской области и оттуда ездить по регионам.

"Сегодня ночью я уезжаю опять, я обоснуюсь в центре Украины, в Черкасской области, и буду ездить оттуда по всей Украине", - сказал он журналистам во вторник в Киеве на пересечении улиц Институтская-Банковая, неподалеку от здания Администрации президента Украины, куда прибыл для того, чтобы передать требования о предоставлении ему всех документов, на основании которых он был лишен гражданства Украины.

Так будет продолжаться до 17 октября, добавил он.

"Мы будем вести диалог, и мы 17-го октября все соберемся здесь в поддержку украинского народа", - заявил он.

Напомним, Михаила Саакашвили лишили гражданства в июле 2017 года на основании того, что он якобы подал недостоверную информацию при оформлении гражданства. Это произошло, когда он находился в Соединенных Штатах Америки.