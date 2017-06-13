Стало известно, когда вступит в силу закон о языковых квотах на телевидении

Закон вступает в силу через четыре месяца со дня опубликования.

Закон о языковых квотах на телевидении вступит в силу 13 октября.

Сегодня опубликован закон, обязывающий общенациональные каналы не менее 75% вещания вести на украинском языке.

Закон вступает в силу через четыре месяца со дня опубликования.

В заключительных и переходных положениях закона отмечается, что в течение первого года со дня вступления в силу закона программы и передачи, их части, полностью или частично созданные и/или профинансированные телерадиоорганизацией, а также национальный аудиовизуальный продукт зачисляются в долю выполненных на государственном языке.

Верховная Рада 23 мая приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации», установив для общенациональных каналов квоту в 75% для передач и фильмов на украинском языке и 60% - для местных. 6 июня президент Украины Петр Порошенко подписал этот закон.

6 июня президент Украины Петр Порошенко подписал этот закон.