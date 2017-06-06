Стало известно кто купил теплоход "Генерал Ватутин"

В Федеральном агентстве морского и речного транспорта РФ подтвердили, что украинский круизный лайнер типа река-море "Генерал Ватутин" был продан российской компании.

"Сейчас теплоход "Генерал Ватутин" находится в международных территориальных водах рядом с Керченским проливом, но не нарушает никакие международные законы и нормы. На данный момент нам известно, что корабль был продан российской компании и двигается в Ростов-на-Дону. "Генерал Ватутин" сменит флаг и порт приписки", - сообщил во вторник "Российской газете" пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

В ведомстве добавили, что "это совершенно обычная сделка по купле-продаже судна", но на фоне "сложных взаимоотношений России и Украины это может кем-то восприниматься как недружественные действия".

Ранее теплоход "Генерал Ватутин" курсировал по Днепру и Черному морю. Появление судна у российских берегов оказалось неожиданным.

Появились слухи, что порт Ростова-на-Дону отказывается принимать корабль. Однако в Росморречфлоте опровергли эту информацию. "Порт Ростова-на-Дону примет теплоход. Он не может этого не сделать", - заявили изданию в ведомстве.

Ранее одесское издание "Думская" сообщило, что "Генерал Ватутин" якобы 1 июня вышел из Киева якобы в так называемый "горящий круиз" и, не заходя в порт Одесса, направился из Херсона в Измаил, после чего совершил переход в Вилково и затем взял курс на Крым для дальнейшего следования в российский порт Ростов.

Эта информация вызвала резонанс, в том числе и связи с недавним переименованием проспекта Ватутина в Киеве в проспект Шухевича.

Представитель круизной компании "Червона рута" (Киев) сообщил во вторник агентству "Интерфакс-Украина", что эта компания продала круизное судно "Генерал Ватутин" около двух недель назад Сейшельской компании.

По его словам, в последний круизный рейс это судно ходило в 2013 году, тогда как нынешний его рейс, начавшийся 25 мая из Киева, в Измаил был связан с переоформлением прав и сменой флага.

В Мининфраструктуры Украины пока затрудняются прокомментировать информацию о следовании "Генерала Ватутина" в Ростов. "Министерство получило такую информацию, детально проанализирует ее и позже даст какую-либо информацию", - сказал министр Владимир Омелян журналистам в Киеве во вторник.

Согласно информации на ресурсе MarineTraffic, "Генерал Ватутин" под флагом Белиза 3 июня вышел из Измаила и следует в Ростов, а в настоящее время входит из Черного моря в Керченский пролив.

До недавнего времени "Генерал Ватутин" ходил под украинским флагом, и в украинской Регистровой книге суден за 2017 год его портом приписки был указан Херсон, а судовладельцем - ООО "Червона рута" (Киев).

Согласно сайту этой компании, круизный четырехпалубный теплоход "Генерал Ватутин" 1986 года постройки был одним из пяти судов ее флота и курсировал по Днепру и Черному морю. Судно размещает до 280 пассажиров в 154 номерах. Во флоте компании еще два судна этого проекта: "Принцесса Днепра" и "Звезда Днепра".

В то же время на других международных морских ресурсах теплоход "Генерал Ватутин" был указан как судно на продажу.

Согласно госреестру, основным владельцем ООО "Червоной руты" с долей почти 96,3% выступает ООО "Круизная компания "Бриз круиз", бенефициарным владельцем которой является киприот Никос Авраамидес.