Стало известно, в чем подоздевают Лесика

Андрея Лесика подозревают в призывах к изменению границ территории государства.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

"Депутату Харьковского городского совета VI-VII созывов, полномочия которого прекращены досрочно, объявлено подозрение по ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины лицом, которое является представителем власти). По предварительным данным досудебного расследования, проводимого следователями Службы безопасности Украины, будучи депутатом, указанное лицо осуществляло призывы к изменению границ территории государства", - говорится в сообщении прокуратуры.

Лесик в публичных выступлениях призывал граждан блокировать транспортные развязки с целью препятствования передвижению по городу военных и полиции, провести незаконный референдум, не подчиняться законной государственной власти.

"Одесситам и жителям области нужно Порто-Франко, сильные друзья и крепкие границы... Нам нужно самим встать и стать югом...С завтрашнего дня Одесская область объявляется Одесской народной республикой, где вся власть принадлежит только проживающему на ее территории народу", - отмечено в обращении.

Поскольку подозреваемый скрывался от следствия и не являлся на вызовы ни следователя, ни суда, его объявили в розыск. 15 декабря подозреваемый задержан на территории одной из соседних областей.

Сейчас Лесику суд избирает меру пресечения.