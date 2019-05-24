Стартовала избирательная кампания в Верховную Раду

В Украине началась избирательная кампания в Верховную Раду.

23 мая был опубликован и вступил в силу указ президента Украины Владимира Зеленского, который досрочно прекратил полномочия парламента восьмого созыва и назначил выборы на 21 июля.

Согласно закону о выборах народных депутатов избирательный процесс внеочередных выборов депутатов начинается со дня, следующего после дня опубликования указа президента Украины.

Аргументируя свое решение назначить досрочные решение, Зеленский заявлял, что коалиции в Верховной Раде не было с 2016 года. Этот указ Зеленского уже обжаловали в Верховном суде.

Согласно украинскому законодательству, Верховная Рада состоит из 450 народных депутатов. 225 из них избираются по партийным спискам, 225 - по мажоритарным округам. В парламент попадают партии, которые получают на выборах 5% голосов.

22 мая Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента предложение с другим форматом выборов - пропорциональной системой с закрытыми партийными списками и 3% проходного барьера. Новый глава Администрации президента Андрей Богдан назвал его «компромиссным».

Парламент не внес законопроект в свою повестку дня.

Очередные выборы в парламент должны состояться 27 октября 2019 года.