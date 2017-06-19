Стець рассказал, кого хочет видеть своим преемником

Министр информационной политики Юрий Стець заявил, что его на этом посту должна сменить действующий первый заместитель Эмине Джапарова.

Он также напомнил, что уходит со своей должности по состоянию здоровья, сообщает Интерфакс-Украина.

Стець также добавил, что обсудил кандидатуру Джапаровой с президентом Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Напомним, 31 мая министр информационной политики Украины Юрий Стець подал заявление об отставке.

Стець был назначен на должность министра информационной политики в декабре 2014 года.

Отметим, что Стець уже дважды анонсировал свою отставку: в октябре и декабре 2015 года.