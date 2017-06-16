Стивен Кинг нашел у Трампа сходства с дементором

16 июня 2017 г. 14:50
Источник: УНИАН
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Американский писатель Стивен Кинг сравнил президента США Дональда Трампа с дементором из серии книг «Гарри Поттер».

Об этом он написал в Twitter в пятницу, 16 июня.

Так Кинг ответил на твит автора поттерианы Джоан Роулинг, которая спросила писателя, какого книжного персонажа по степени сумасшествия ему напоминает Трамп. Читайте также Трамп прокомментировал нападение на конгрессмена США

«Я не главный поклонник Дональда, так что не будем трогать Энни Уилкс (антагонист из романа Кинга "Мизери" — прим. ред.). Думаю, в нем больше от дементора», — написал он. 13 июня Кинг заявил, что Трамп заблокировал его в Twitter. «Возможно, мне придется покончить с собой», — отметил писатель.

В мае писатель сравнил допуск Трампа к ядерной кнопке с самым страшным хоррором. В апреле Кинг назвал президента США куриным пометом и потребовал у Трампа опубликовать налоговые отчеты.

Стивен Кинг написал такие книги, как «Сияние», «Оно», «Кэрри», «Зеленая миля» и «Кладбище домашних животных».

 

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