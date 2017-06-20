Стокгольмский арбитраж может отложить решения по транзитному спору между "Нафтогазом" и "Газпромом"

Суд планирует обратиться в секретариат Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма с просьбой о переносе предельной даты вынесения окончательного решения.

Стокгольмский арбитраж может на несколько месяцев перенести срок вынесения окончательного решения по взаимному иску между национальным нефтегазовым холдингом «Нафтогаз Украины» и российским газовым монополистом «Газпром» в рамках совместного контракта на транзит природного газа в 2009-2019 годах.

Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза» со ссылкой на интервью директора по юридическим вопросам госхолдинга Ярослава Теклюка.

«Оно (решение по транзитному контракту – УНИАН) должно быть вынесено до конца июня. Однако в ходе телефонной конференции с нашим советником суд сообщил, что он планирует обратиться в секретариат Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма с просьбой о переносе предельной даты вынесения окончательного решения. На какое время, сказать трудно, но думаю, это будет несколько месяцев», - сказал он.