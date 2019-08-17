 

Суд Чернигова взял под стражу второго фигуранта "дела Грымчака"

17 августа 2019 г. 19:35
Источник: Украинская правда
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Решением Деснянского суда г. Чернигова второй фигурант "дела Грымчака" Игорь Овдиенко взят под стражу на 2 месяца с возможностью внесения залога.

Размер залога для Овдиенко установлен на уровне 4 млн. гривен. Прокуроры обращались в суд с просьбой установить размер залога на уровне 12,5 млн. грн.

Судебное заседание по Овдиенко длилось около 5 часов.

В начале заседания адвокаты Овдиенко заявили о наличии у него второй пожизненной группы инвалидности и привели список его болезней.

Сам Овдиенко свою вину отрицает. В ходе заседания суда он заявил, что является юристом и изъятые у него средства назвал "гонораром" за свою работу.

 

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