Суд ЕС отменил санкции 2018 года против Януковича и его команды

Как говорится в сообщении на сайте суда, соответствующее решение было принято сегодня.

Так, суд отменил санкции ЕС в отношении экс-президента Виктора Януковича, его сына Александра Януковича, экс-генпрокурора Виктора Пшонки, его сына Артема Пшонки, бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко, экс-премьер-министра Сергея Арбузова и бывшего главы администрации президента Андрея Клюева.

В пресс-релизе суда по результатам рассмотрения жалоб вышеупомянутых лиц указано, что впервые они были включены в список лиц, средства которых подлежат замораживанию, в 2014 году из-за преступлений, касающихся растраты государственных средств и их незаконного перевода за пределы Украины, а решение о замораживании средств неоднократно продлевали на один год из-за того, что украинские власти привлекали их к уголовной ответственности.

Но указанные лица обратились в суд ЕС с обжалованием решений о продлении замораживания их средств на основании того, в частности, что Совет ЕС не выполнил критерии внесения лиц в такие списки.

Суд пришел к выводу, что ни одна информация, на основании которой Совет ЕС принимал решение о применении ограничительных мер, не позволяет считать, что Совет располагал достаточными данными для проверки того, что права указанных лиц были соблюдены.

"Поэтому суд отменяет акты Совета ЕС о продлении ограничительных мер на периоды с 6 марта 2016 года по 6 марта 2017 года и с 6 марта 2017 года по 6 марта 2018 года в отношении Виктора Януковича и одного из его сыновей, и с 6 марта 2018 года по 6 марта 2019 года в отношении других заинтересованных украинцев", - говорится в сообщении суда.

Активы указанных экс-чиновников пока остаются замороженными, поскольку Совет ЕС продлил санкции в марте 2019 года - это решение остается в силе.