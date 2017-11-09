Суд изменил меру пресечения замминистра обороны Павловскому

Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения заместителю министра обороны Украины Игорю Павловскому с домашнего ареста на личное обязательство, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат Ростислав Кравец.

"Сегодня суд изменил меру пресечения на личное обязательство. Павловского взяли на поруки два Героя Украины - Игорь Герасименко и Александр Порхун", - сказал он в комментарии агентству в четверг.

Как сообщалось, 11 октября детективы НАБУ под процессуальным руководством САП задержали замминистра обороны Украины Игоря Павловского и директора департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича по подозрению в причастности к растрате более 149 млн грн. государственных средств при закупке топлива для оборонного ведомства.

Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения Павловскому в виде круглосуточного домашнего ареста.