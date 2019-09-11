 

Суд обязал НАБУ открыть дело на Климкина и Порошенко

11 сентября 2019 г. 11:00
Источник: Левый берег
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Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможных злоупотреблений служебным положением экс-министром иностранных дел Павлом Климкиным и пятым президентом, народным депутатом Петром Порошенко.

Об этом бюро сообщило в ответ на запрос агентства "Украинские новости".

Уголовное производство зарегистрировано 23 августа по решению суда, который обязал НАБУ начать расследование.

Производство ведется по ст. 364 - злоупотребление властью или служебным положением.

Напомим, ранее Соломенский районный суд Киева обязал НАБУ зарегистрировать уголовное производство по факту возможных злоупотреблений властью или служебным положением генпрокурором Юрием Луценко.

 

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