 

Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело против главы СБУ Грицака

09 августа 2019 г. 13:30
Источник: РБК-Украина
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Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть уголовное производство против главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака. Об этом говорится в решении суда от 2 августа 2019 года, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений.

Кроме того, суд обязывает НАБУ открыть уголовные производства против первого заместителя главы СБУ и ряда высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов. Речь идет о первом заместителе главы - начальнике Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ, прокуроре прокуратуры Волынской области, заместителе прокурора области и прокуроре Волынской области, начальнике Главного следственного управления, заместителе начальника Главного следственного управления, начальнике следственного управления ГУ НП в Волынской области, заместителе начальника СУ ГУ НП в Волынской области.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 30 мая внес в Верховную раду представление об увольнении Василия Грицака с должности главы Службы безопасности Украины.

В то же время 6 июня Верховная рада Украины отказалась увольнять Василия Грицака с должности главы СБУ.

 

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