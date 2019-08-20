Суд отказался заочно арестовать экс-главу НКРЭКУ

Соломенский районный суд Киева отказался избрать мерой пресечения содержание под стражей для бывшего председателя Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг Дмитрия Вовка, который проходит подозреваемым по "делу Роттердам+".

Об этом "Українським Новинам" сообщил представитель Национального антикоррупционного бюро.

Такое решение было принято во вторник.

Таким образом, суд отказался удовлетворить ходатайство прокурора.

Специализированная антикоррупционная прокуратура намерена обжаловать это решение.

Напомним, Вовк и еще пятеро человек подозреваются НАБУ в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст.364 УК) при внедрении формулы "Роттердам+".

По версии следствия, она принесла потребителям более 18 млрд 868 млн гривен убытков.

По данным агентства "Украинские новости", с прошлой недели Вовк находится в международном розыске.

Накануне он написал в Фейсбук, что не планирует возвращаться в Украину.