 

Суд открыл дело по иску Симоненко из-за запрета Коммунистической партии

05 августа 2019 г. 13:20
Источник: 112.UA
55 просмотров

Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл производство по иску лидера Коммунистической партии Украины (КПУ) Петра Симоненко и Компартии к Министерству юстиции Украины. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как сообщается, дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон.

Симоненко и КПУ подали иск об отмене приказа Минюста в ОАСК в июле текущего года.

Напомним, 9 апреля 2015 года Верховная Рада поддержала пакет законов по декоммунизации, в частности закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

Минюст подписал решение, согласно которому все коммунистические партии Украины теряют право быть субъектом политического и избирательного процессов.

Минюст подал в Окружной административный суд Киева иск о запрете Компартии в связи с тем, что символика, устав и название партии не соответствуют принятым законам о декоммунизации.

16 декабря 2015 года административный суд Киева по иску Министерства юстиции запретил деятельность Коммунистической партии Украины.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.