Суд отправил Черновол под круглосуточный домашний арест

16 апреля 2020 г. 18:15
Источник: РБК-Украина
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Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения экс-нардепу Татьяне Черновол, которую подозревают в убийстве человека.

Так, суд отправил Черновол под круглосуточный домашний арест почти на два месяца. Ей предписано являться к следователю и в суд по первому требованию, не покидать жилья, сдать паспорт и носить электронное средство слежения, срок действия - до 8 июня.

Отметим, утром 16 апреля начались судебные слушания по делу Черновол. Ее подозревают в том, что во время Майдана в феврале 2014 года она подожгла офис Партии регионов в Киеве, в результате чего погиб сотрудник офиса Владимир Захаров.

 

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