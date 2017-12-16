Суд отправил Лесика в СИЗО

16 декабря 2017 г. 0:02
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Киевский районный суд избрал меру пресечения Андрею Лесику - содержание под  стражей без права внесения залога до 6 февраля.

Ранее депутата Харьковского горсовета, лишенного полномочий судом, задержали в Сватово, Луганской области. По его словам, он там находился, чтобы якобы пройти курс лечения после физических и психологических издевательств со стороны силовиков.

Прокуратура обьявила Лесоку о подозрении по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, содеянное лицом, которое является представителем власти».

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