Суд отправил Лесика в СИЗО

Киевский районный суд избрал меру пресечения Андрею Лесику - содержание под стражей без права внесения залога до 6 февраля.

Ранее депутата Харьковского горсовета, лишенного полномочий судом, задержали в Сватово, Луганской области. По его словам, он там находился, чтобы якобы пройти курс лечения после физических и психологических издевательств со стороны силовиков.

Прокуратура обьявила Лесоку о подозрении по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, содеянное лицом, которое является представителем власти».