Суд по делу Добкина снова не состоялся

Дзержинский райсуд Харькова перенёс подготовительное заседание по делу о незаконной передаче земли в рамках так называемой кооперативной схемы, где одним из подозреваемых экс-депутат Михаил Добкин.

"Суд не состоялся в 12-й по счету раз, так как не явился один из адвокатов, который предупредил, что он в командировке в Киеве, а также новый участник процесса - заместитель советника мэра Харькова Геннадия Кернеса", - отметили в суде.

Очередное заседание состоится через месяц, 5 марта.

Михаил Добкин присутствовал на суде. После заседания он сказал представителям СМИ, что заинтересован в скорейшем рассмотрении дела, так как ему не нравится быть в роли подозреваемого. По его словам, Конституционный суд принял решение, что ничего противозаконного не совершено.

Напомним, что производство в отношении Добкина касается 36-ти земельных участков в Харькове общей площадью 78 га нормативной стоимостью более 220 млн грн. 13 июля 2017 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Михаила Добкина. 15 июля Печерский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом на залог в сумме 50 млн грн. После внесения залога Добкина освободили.

15 сентября 2016 года в рамках дела по хищению земли по "кооперативной схеме" проведены обыски в Харьковском горсовете и отеле "Националь", где проживает мэр Харькова Геннадий Кернес. Обыски связаны с уголовным делом по организации схемы по хищению 654 га земли в Харькове на сумму 4 млрд грн. "Кооперативная схема" использовалась в Харькове с 2008 по 2016 годы. За это время с санкции горсовета в собственность кооперативов бесплатно передано около 1000 га земли.